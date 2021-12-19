Домой Горячая линия ЖКХ Ленинский район Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Ленинский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 19.12.2021 128 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения коснулись квадрата улиц: Гвардейская — Панфилова — 2 проезд Панфилова — Чайковского. Они продлятся ориентировочно до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцы снова не могут попасть в МРЭО ГИБДД В поселке под Энгельсом сгорел дом В Саратовской области поднимутся тарифы на ЖКУ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцы снова не могут попасть в МРЭО ГИБДД Новости Саратова - 19.12.2021 0 Сегодня саратовцы снова не могут попасть в ГИБДД. В инспекции уточнили, что дело в сбое работы серверов - они залиты водой из-за коммунальной аварии. Починка требуется... В поселке под Энгельсом сгорел дом 19.12.2021 В Саратовской области поднимутся тарифы на ЖКУ 19.12.2021 Ленинский район Саратова остался без воды 19.12.2021 Коронавирус унёс жизни 8 жителей Саратовской области 19.12.2021