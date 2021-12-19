Сегодня ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись квадрата улиц: Гвардейская — Панфилова — 2 проезд Панфилова — Чайковского.

Они продлятся ориентировочно до полуночи.

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