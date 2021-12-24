Домой Горячая линия ЖКХ Ленинский район Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Ленинский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 24.12.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Ленинский район Саратова остался без воды. Речь идет об Охотной улице, 4 и 5 Одесских проездах. Причина отключения — коммунальная авария, оно продлится ориентировочно до 18:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мать замерзших под Саратовом детей заключили под стражу до 21 февраля Крыша дома в Калининске сгорела из-за неисправной проводки Саратовец похитил с промышленной зоны 2 ящика и 125 поддонов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мать замерзших под Саратовом детей заключили под стражу до 21 февраля Новости Саратова - 24.12.2021 0 СУ СКР по Саратовской области сообщают, что мать замерзших детей заключили под стражу в Аткарском районе. Следователи уточнили, что 43-летнюю женщину оставили под стражей на... Крыша дома в Калининске сгорела из-за неисправной проводки 24.12.2021 Саратовец похитил с промышленной зоны 2 ящика и 125 поддонов 24.12.2021 В Саратове решили снести 60-летний дом 24.12.2021 Панков: Горжусь тем, что наша молодежь знает историю и чтит подвиг... 24.12.2021