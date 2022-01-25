Сегодня Ленинский район Саратова остался без воды.

Ориентировочно до 18:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Попова — Гвардейская — Бережная — Спартака.

Причина — работы на улице Попова.

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