Домой Горячая линия ЖКХ Ленинский район Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Ленинский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 25.01.2022 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня Ленинский район Саратова остался без воды. Ориентировочно до 18:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Попова — Гвардейская — Бережная — Спартака. Причина — работы на улице Попова. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Через портал ЕОГ поступило 20% заявок на догазификацию в Саратовской области Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области поздравляет с Днём российского студенчества Подросток под Саратовом угодил в больницу с интоксикацией ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Через портал ЕОГ поступило 20% заявок на догазификацию в Саратовской области Новости Саратова - 25.01.2022 0 Жители Саратовской области активно пользуются порталом Единого оператора газификации (ЕОГ) для подачи заявок на подключение в рамках догазификации. Всего в 2021 году от жителей региона... Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области поздравляет с Днём российского студенчества 25.01.2022 Ленинский район Саратова остался без воды 25.01.2022 Подросток под Саратовом угодил в больницу с интоксикацией 25.01.2022 В Саратовской области бушует эпидемия гриппа 25.01.2022