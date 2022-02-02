Ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды.

Ориентировочно до 24:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Ламповая — Студеная — проспект Строителей — Осенняя.

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