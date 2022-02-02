Домой Горячая линия ЖКХ Ленинский район Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Ленинский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 02.02.2022 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Ориентировочно до 24:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Ламповая — Студеная — проспект Строителей — Осенняя. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Более 80 саратовских пар зарегистрировали брак в красивую дату Исаев объявил выговоры ответственным за упавший с крыш на жительниц Саратова снег Во время уборки снега в Саратове эвакуировали 19 автомобилей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Более 80 саратовских пар зарегистрировали брак в красивую дату Новости Саратова - 02.02.2022 0 Регистрация браков в феврале началась с очередной «красивой даты». Сегодня, в «день пяти двоек» — 02.02.2022 — в отделах ЗАГС Саратовской области зарегистрировано 83... Исаев объявил выговоры ответственным за упавший с крыш на жительниц Саратова... 02.02.2022 Во время уборки снега в Саратове эвакуировали 19 автомобилей 02.02.2022 Бабушка чистила снег на крыше четырехэтажного дома в Саратове. Комментарий администрации 02.02.2022 Движение электротранспорта в Саратове восстановлено 02.02.2022