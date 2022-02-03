Домой Рубрики Новости Саратова Ленинский район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Ленинский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 03.02.2022 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул. Мира,29,29а; Гвардейская 1,1а,3,3а; Международная, 26-40. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на ребенка в Саратове СКР: Юноша из Саратова не хотел идти в школу и соврал о вооруженном нападении В Саратове за смерть пациентки будут судить акушера-гинеколога ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на ребенка в Саратове Новости Саратова - 03.02.2022 0 В ходе проведения мониторинга СМИ на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, в которой сообщается о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Саратове.... СКР: Юноша из Саратова не хотел идти в школу и соврал... 03.02.2022 В Саратове за смерть пациентки будут судить акушера-гинеколога 03.02.2022 Двое приятелей из Вольска предстанут перед судом за ограбление прохожего 03.02.2022 Радаев раскритиковал медленный процесс раскрепления техники для уборки снега 03.02.2022