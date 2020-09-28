Сегодня, 28 сентября, жители Ленинского района остались без воды до вечера, а некоторые и до завтрашнего дня, сообщают специалисты ООО «КВС».

До 18:00 стали обезвожены жители домов на улице Саперная, 2-20, проспекта 50 лет Октября, 85Б.

Чуть больше придется прождать жителям на улицах Шехурдина, 34, 36, 36А, 38; Куприянова, 12А, 14А, Центральная; Производственная, 44, 44Б; Блинова, 1; проспект Строителей, 2. Им отключили воду до 20:00 вечера.

До 6:00 утра завтрашнего дня пересохли краны у жителей Студеной, 3-6, 8, 10.

В связи с производственными работами коммунальщиков эти дома остались без воды на разное по продолжительности время.