С 6:00 9 июля до 3:45 10 июля ряд улиц в Ленинском районе Саратова останется без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону отключений попала Ипподромная улица 1, 2, 3, 3А, 5, 5А, 8, 8А, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, Керамическая 3, 6, 13А, 14, Куприянова 5, 7, 7А, 8, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 16, 16А, Московское шоссе 1, 2, 3, 4, 4В, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19, Моторная 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, проспект Строителей 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16, 16А, 16Б, Центральная 5, 6, 10, Шехурдина 1, 1А, 1Б, 13, 15, 20А, 24Г, 26, 28, 28А, 28Б, 30, 30А, 32, 32А, 33, 34, 36, 36А, 38, 39, 43, 43Б, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

А также частные дома на 2-й Елшанской улице, Керамической, Центральной, Приовражной, Тележной, Прудной, Чкалова, 2-м проезде Яблочкова, 2-м и 3-м Петровских проездах.