В Саратовской области за полгода на 2,7 процентов выросло число преступлений, связанных с наркотиками — с 1,464 тысячи до 1,503 тысячи. Из них тяжких и особо тяжких — 1,23 тысячи.

Зарегистрировано413 фактов незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, производства и сбыта – 1, 034 тысячи.

Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Энгельсе — 213, Балаково — 171, Балашове — 50, Ленинском районе Саратова — 288, Заводском — 181, Кировском — 162, Волжском — 86, Октябрьском — 57, Фрунзенском — 54 районах Саратова.

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ, совершенных группой лиц по предварительному сговору, зарегистрировано 90, организованной группой – 36.

Всего привлечено к ответственности лиц, совершивших преступления данной категории, 526. Из них лиц, ранее совершавшие преступление – 312, имеющие непогашенную судимость – 144, не имеющие постоянного источника дохода – 394, наемных рабочих – 76, служащие – 12, субъектов предпринимательской деятельности – трое, учащихся – 13, студентов – десять.

Преступления данной категории совершили 39 женщин и девять несовершеннолетних.