Сегодня, 29 ноября, портал Lenta.ru опубликовал опровержение новости о том, что Саратовская область отказывается от финансовой помощи федерального центра.

Новость об этом с комментарием губернатора Саратовской области Валерия Радаева появилась на сайте-клоне новостного портала 28 ноября. В заметке говорилось о том, что регион намерен развиваться самостоятельно и отказаться от помощи спикера ГД Вячеслава Володина.

Напомним, в правительстве Саратовской области также опровергли данную информацию. Валерий Радаев обратился в правоохранительные органы с заявлением о провокации, намереваясь найти и наказать виновных.