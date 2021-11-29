Новость на портале «Лента.ру» об отказе Саратова от помощи Москвы была фейком. Сейчас на сайте опубликовано ее опровержение.

Напомним, новость вышла на сайте-клоне со схожим адресом вышла 28 ноября. В ней приводились слова якобы сказанные губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

— Недопустимо, когда развитие целого региона зависит от политической воли одного лица, пусть даже и избранного от этого региона депутата, — приписали слова губернатору.

Кроме того, лженовостной портал не указал, кому он сказало эту цитату.

Опровержение этой новости Валерий Радаев написал на своей странице в инстаграм, заявив, что областное правительство не делало никаких заявлений об отказе от помощи федерального бюджета, в противном случае сообщение было бы опубликовано на сайте правительства.