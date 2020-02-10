Выпуск программы «Следствие вели…» на НТВ второй раз был посвящен Саратову.

Ведущий Леонид Каневский поведал о кровавых преступлениях, совершенных в 1988 году.

В то время в городе орудовала банда вора в законе Мамии Манджавидзе (Мамуки Кутаисского), которая врывалась в квартиры и на торжества. Вооруженные гранатами и пистолетами преступники брали в заложники детей и убивали случайных свидетелей.

Местная полиция долго не могла задержать ни главу, ни его помощника — Тенгиза Рухадзе. Злоумышленники почти в прямом смысле на два дня «залегли на дно» в болото, а затем сбежали в Москву. Там их и поймали.

Манджавидзе приговорили к расстрелу. Однако он умер в 1991 году в СИЗО-2 «Бутырка» (Москва) от истощения, зашив себе рот.

В выпуске показали достопримечательности областного центра: стеллу «Саратов» при въезде в город из Энгельса, парк Победы, Крытый рынок и цирк. Все объекты были были показаны как в настоящее время, так и 32 года назад.

Ранее Саратову уже был посвящен выпуск художественно-документального сериала. Тогда это стало резонансное дело 70-х годов прошлого столетия, когда десятки женщин стали жертвами преступника с чулком на голове. Он орудовал скальпелем. На расследование ушло два года, хотя злоумышленник был у правоохранителей под носом.