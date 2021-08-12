Лесной пожар, разгоревшийся в окрестностях Саратова тушится совместными силами военных и лесного хозяйства. Лесной пожар возник на землях Минобороны РФ.

Сигнал о возникновении пожара поступил вечером 11 августа в районе 17:00. Пожар охватил юго-восточные леса в районе села Быковка. По прогнозам регионального минприроды угрозы населенным пунктам нет.

Тушением занимаются служащие Пензенского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, совместно с местным лесхозом. Площадь пожара составляет около 40 гектаров.