Сегодня, 23 декабря, Валерий Радаев вручил лесхозам региона 30 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

13 пожарных автоцистерн, 10 грузовиков, пять пассажирских авто, бульдозер и тягач с прицепом отправятся в лесхозы Аркадакского, Аткарского, Саратовского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Калининского, Лысогорского, Ртищевского, Марксовского, Новобурасского, Петровского, Пугачевского районов.

— В этом году мы уже дважды вручали по 30 единиц техники. Саратовская область — малолесный регион, лес имеет у нас особое экологическое значение, и его нужно особенно беречь. Поэтому в ближайшие годы мы на 100% закроем потребность лесхозов в новой технике, — заявил губернатор.