На личных страницах в социальных сетях известный общественник, политолог, защитник исторических архитектурных памятников в Саратове Владимир Лешуков поддержал инициативу спикера Государственной думы Вячеслава Володина об активном участии региональной и муниципальной власти в сохранении памятников архитектуры.

— Сегодня утром председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в очередной раз развернуто высказался на тему сохранения исторического наследия Саратовской области. Причем он выступил с очень конкретным обращением к региональным и местным властям, призвав их максимально участвовать в реставрации памятников, используя имеющиеся бюджеты, полномочия. Собственно — это то, чем я лично, мой друг, блогер и градозащитник Денис Жабкин говорим губернатору Саратовской области, главе Саратова с начала 2018 года. Давно пора принять программу сохранения исторических памятников областную, давно пора утвердить в Саратове программу сохранения исторических памятников городскую, а также, как минимум, на уровне каждого города, расположенного в области. Потому что ситуация сложилась в корне неверная. Володин нашел средства на разработку 21 проекта реставрации областных ОКН, Володин добился того что пять из них попали в федеральный бюджет 2021 года. А где областное Правительство? А где мэрия Саратова? Есть готовые проекты! Почему надо ограничиваться работами по сохранению пяти памятников, которым повезло и они оказались в федеральном бюджете? Тот факт, что у нас масштабные работы по реставрации наследия годами не попадали в региональный, в местные бюджеты говорит о неверных приоритетах бюджетного планирования. Обозначенную пагубную тенденцию пора менять. Считаю необходимым доработать местные бюджеты, внести в них соответствующие изменения с тем, чтобы уже в 2021 году приступить к реставрационным работам на как можно большем количестве объектов!

Градозащитный совет Саратовской области готов всегда консультировать и оказывать любое содействие всем ответственным за разработку областной и местных программ реставрации исторических памятников, — отметил Владимир Лешуков.