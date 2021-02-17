Общественник и краевед Владимир Лешуков на своей личной странице в социальных сетях прокомментировал инициативы спикера Государственной думы Вячеслава Володина о вреде точечной застройки в Саратове

— Сегодня в паблике «Володин.Саратов» активно цитируются слова председателя Государственной думы Вячеслава Володина касательно недопустимости точечной застройки на территории Саратова. Сказаны они были во время встречи спикера с саратовскими градозащитниками. Могу со всей ответственностью заявить, что Градозащитный совет при Саратовской областной думе разделяет эту позицию. Точечная застройка уже нанесла огромный вред городу. Если раньше при подходе к Храму «Утоли моя печали» со стороны проспекта Кирова вы видели доминирующий силуэт храма и чистое небо, то теперь за храмом, являющимся одним из символов Саратова, безобразно «торчат» две высотки. И таких участков на карте города, где застройщиками уничтожены исторические перспективные виды, накопилось уже немало. Подобную практику необходимо прекратить раз и навсегда. Поскольку кроме визуального уродства точечное строительство наносит порой довольно серьезный вред расположенным рядом со стройками объектам культурного наследия — и Володин абсолютно справедливо указывал на подобные примеры — Дом Яхимовчиа, Школа №2. Мы в рамках деятельности Градозащитного совета будем следить за дальнейшим освоением земельных участков в историческом центре — с тем, чтобы неукоснительно соблюдались все законодательно прописанные ограничения и по этажности, и по соответствию зонам охраны соседних исторических памятников, — отметил Лешуков.