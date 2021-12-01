Накануне, 4 ноября, в Саратове сгорел памятник культуры муниципального значения — здание гостиницы Россия. Обследовав уцелевший после пожара каркас, собственники здания и представители городской администрации быстро заговорили о его сносе.

Однако, в дело вмешался градозащитный совет, потребовав тщательного обследования и восстановительных работ. Сложившуюся ситуацию с гостиницей «Россия» прокомментировал заместитель председателя градозащитного совета Владимир Лешуков.

Как сообщил он корреспонденту «Новости Саратова», смертный приговор памятнику архитектуры выписали в течении нескольких дней, руководствуясь одним только визуальным осмотром здания, в то время, когда следовало бы применить методы инструментального анализа шурфами — состояния фундамента и кирпича. Только после этого, по мнению, Владимира Лешукова можно делать выводы о том, какие элементы здания можно снести, а какие подлежат восстановлению.

Также он заявил, что ни в коем случае нельзя медлить с восстановительными работами.

— Решение нужно принимать максимально быстро. Идут дожди — это значит, что обрушившиеся перекрытия все больше и больше намокают. Потом пойдут заморозки — все это замерзнет и обледеневшие конструкции начнут рвать кирпичную кладку, — заявил он.

Согласно его мнению, собственникам выгоден снос гостиницы «Россия», ведь гораздо проще снести здание и построить на этом месте новое, чем заниматься реставрацией памятника. Он считает что время поджога неслучайно выбрано в период дождей перед заморозками и если срочно не принять необходимые меры, то обрушение здания возможно уже к концу зимы.

— Я бы рекомендовал нашей городской администрации идти тем путем, который нам советовали на последнем заседании градозащитного совета: объявлять режим локальной ЧС, что позволяет без всяких компенсаций реквизировать здание — забрать его у недобросовестных собственников и вернуть государству. Потом у них можно уже через суд получать те средства, которые город, администрация, регион будут вынуждены потратить на первоочередные противоаварийные работы, на консервацию, и может быть, на восстановление этого объекта, — пояснил Владимир Лешуков.

Он подчеркнул, что это здание настолько ценное, что его спасание должно стать делом чести для мэра, и губернатора.