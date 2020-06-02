В Саратовской области лесничий потребовал взятку в 250 тысяч, теперь ему придется выплатить штраф в два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В ноябре 2019 года мастер леса в Духовницком районе заметил, что на территории его лесничества происходит вырубка деревьев и встретился с инженером организации кто осуществлял спил. Лесничий потребовал денежное вознаграждение за освобождение рабочих от уголовной ответственности и компанию от административной ответственности за произведенную незаконную рубку деревьев. Инженер обратился в правоохранительные органы, где и рассказал все события.

Днем 15 ноября 2019 года лесничий получил в руки 100 тысяч рублей от сотрудника, с которого требовалась взятка. За факт получения должностным лицом незаконного вознаграждения, мастеру леса суд выписал штраф в размере двух миллионов рублей и отстранение от должности на пять лет.