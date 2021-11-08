Костные останки человека были найдены в Романовском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, 6 ноября 2021 года участковый лесничий обходил с проверкой лесные угодья в двух километрах от села Инясево.

Недалеко от берега реки Хопер лесник увидел фрагмент человеческого черепа, о чем сообщил в полицию, — уточнили в ведомстве.

После осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что обнаруженный фрагмент черепа, а именно теменная его часть, характерен длч взрослого человека.

Эксперты проверят, не мог ли принадлежать найденный череп кому-то из ранее пропавших в регионе лиц. Проводится проверка.

Фото: СКР