Следователи организовали проверку по факту обнаружения костных останков человека в Хвалынском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 11 сентября 2020 года лесники обнаружили в двух километрах от лагеря «Сосновый бор» Хвалынского района череп человека и сообщили об этом в полицию.

Следователи вместе с судмедэкспертом осмотрели место происшествия. По предварительным данным, скончался взрослых человек, больше его останков не обнаружили.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза для выяснения, как давно и почему скончался гражданин. Полученные сведения проверят по базе без вести пропавших лиц, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

