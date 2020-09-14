Следователи организовали проверку по факту обнаружения костных останков человека в Хвалынском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 11 сентября 2020 года лесники обнаружили в двух километрах от лагеря «Сосновый бор» Хвалынского района череп человека и сообщили об этом в полицию.

Следователи вместе с судмедэкспертом осмотрели место происшествия. По предварительным данным, скончался взрослых человек, больше его останков не обнаружили.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза для выяснения, как давно и почему скончался гражданин. Полученные сведения проверят по базе без вести пропавших лиц, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

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