В Базарно-Карабулакском районе горят более 7 километров леса.

Жители села Вязовка Базарно-Карабулакского района, где примерно с 20:00 пятницы 13 августа бушует лесной пожар, всерьёз опасаются за свои жизни. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщают очевидцы ЧП.

Лес в условиях экстремальной жары вспыхнул как спичка.

По мнению сельчан, возгорание произошло на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград близ села Садовка. Из-за аномальной жары пожар распространился очень быстро по сухой траве и перекинулся на лесной массив.

В настоящий момент пламя вплотную подбирается к жилым домам. Люди в страхе не знают, что делать.

Густые клубы дыма уже заволокли село. Становится тяжело дышать, — говорят люди.

Пожарные расчётые прибыли к месту ЧП только спустя 3 часа после начала происшествия. Но пока к тушению не приступили (на 00:05 14 августа), — утверждают наши источники.

Эксклюзивные кадры лесного пожарища дают понять всю серьёзность и масштаб ЧП. О жертвах пока не сообщается.

Уже очевидно, что ущерб лесу, которым всегда славился Базарно-Карабулакский район, нанесён колоссальный.

Мы следим за развитием событий.

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Фото, видео: Новости Саратова