Группировка МЧС была вынуждена нарастить силы, чтобы справиться с тушением лесного пожара в Аркадакском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, вчера во второй половине дня рядом с селом Подрезенка загорелся лес. Огонь распространился на площади 15 гектаров. На тушение возгорания выдвинулась группировка из 28 пожарных от лесхоза и администрации, десять единиц техники. Окарауливанием населенного пункта занимались три пожарных расчета.

Сегодня утром стало известно, что число задействованных в ликвидации возгорания возросло до 73 человек и 21 единицы техники. Площадь пожара выросла в два раза.