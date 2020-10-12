Пожар в Аткарском районе начался еще вчера, 11 октября, у села Варыпаевка. Об этом сообщали в региональном ГУ МЧС.

Глава региона Виктор Елин заявил об объявлении режима ЧС, на подмогу в тушении выехали два бульдозера от облспаса.

Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что на 9:00 12 октября площадь низового возгорания у этого села, а еще и Ершовки составляет уже 100 гектаров. Лес опахан двойной отпашкой.

На помощь прибыли дополнительные силы минприроды региона, пожарные от ГУ МЧС по Саратовской области, три бульдозера, личный состав службы спасения Саратовской области.

Сейчас там работает 91 пожарный и 28 единиц специальной техники, в том числе 16 человек личного состава, пять единиц техники от службы спасения.