Сегодня, 15 сентября, анонимный саратовец пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на необычный дорожный ремонт на улице Мичурина в городе.

Речь идет о лестнице, которая находится между Горького и Провиантской. Ее почему-то не отремонтировали, в то время как тротуар в этом месте теперь выглядит обновленным.

В доказательство своих слов автор публикации разместил фото с места событий.

— Зимой эти «ступеньки» превращаются в горки. Страшно смотреть на то,как по ним пытаются пройти пожилые люди, — написала Наталья Ивановна.

—Решили оставить на память, — сыронизировала Анна Петрова.

— На Жуковского до Навашина также, — пожаловалась Ирина Обухова.



