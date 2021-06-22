За время летних школьных каникул 2021 года в оздоровительных лагерях Приволжской магистрали отдохнут около 1,5 тысячи детей в возрасте от семи до 15 лет. Согласно требованиям Роспотребнадзора наполняемость учреждений составит 75 процентов.

На Приволжской железной дороге действуют три детских оздоровительных лагеря. 19 июня открылась первая смена в ДОЛ «Юный железнодорожник» в Астраханской области. Ранее, 9 июня, свои двери распахнули оздоровительные лагеря имени Лизы Чайкиной и имени Зои Космодемьянской в Саратовской области. Всего в первую смену заехали 400 ребят. Среди них – дети работников железнодорожных предприятий Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов ПривЖД.

Для отдыхающих созданы комфортные условия проживания, организовано здоровое пятиразовое питание. Для полноценного и интересного времяпрепровождения детей разработаны образовательные и развлекательные программы, организованы творческие кружки и спортивные секции.

Кроме того, в этом году в детских оздоровительных лагерях Приволжской магистрали стартовал корпоративный социальный проект «Железное здоровье». Он направлен на знакомство детей с принципами здорового образа жизни и формирование у них полезных привычек.