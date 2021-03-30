В этом году должны завершить работы по созданию восьмикилометрового пешеходного кольца в Саратове. Об этом стало известно во время рабочей поездки Вячеслава Володина.

Это открытие пляжа, который расположен на отрезке улиц от Шелковичной улицы до 2-й Садовой, благоустройство старой набережной, Мирного переулка.

Федеральный политик выразил надежду, что в мае будут завершены работы по сносу ларьков, а благоустройство завершить осенью, чтобы кольцо заработало до минусовых температур.

Напомним, с этой инициативой он выступил в 2016 году. Проект начинался как благотворительный — сначала благоустроили Волжскую улицу. Затем привели в порядок другие участки кольца за счет федеральных и привлеченных средств.