Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что в Саратове продолжается проектирование новой улично-дорожной развязки на Стрелке.

Каждую неделю межведомственная рабочая группа проводит заседания.

Обсуждается, куда вынести коммуникации, организация маршрутов движения общественного транспорта и выделенных линий, синхронизация с проектов строительства линии скоростного трамвая и так далее.

Работы планируют закончить летом, с марта начнется обсуждение разрабатываемого документа.

Кроме того, идет поиск решения по организации путепровода в поселке Жасминный, чтобы избежать простоя на железнодорожном переезде.

Работы по реконструкции развязки на пересечении проспекта 50 лет Октября и Тракторной улицы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».