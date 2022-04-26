Сегодня, 26 апреля, на корсовете губернатор Валерий Радаев поручил оперативно завершить все подготовительные этапы.

Так, мэрия Саратова должна отправить документы транспортного планирования до 30 июня, а в течение лета разработать проекты реконструкции трамвайных маршрутов и путепровода на Стрелке.

—Денежные средства на это уже выделены. Затягивать нельзя. При условии соблюдения сроков нам откроют финансирование на строительно-монтажные работы, которые начнутся в текущем году. Михаил Александрович, прошу вас держать вопрос на личном контроле, — заявил глава области.