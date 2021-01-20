В области решено поддержать санаторно-курортное обслуживание. Если быть точным, в нашем регионе находится 20 подобных учреждений.

Министерство труда и соцзащиты предложило новую форму отдыха «Мать и дитя».

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова анонсировала, что этим летом отдых детей в оздоровительных лагерях состоится.

— Будем обсуждать, сколько будет длиться смена — 14 или 21 день, но самое главное, что он будет, что облегчит жизнь родителям, — считает министр Сергей Наумов.

Напомним, в прошлом году детские лагеря в Саратовской области не открылись из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.