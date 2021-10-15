Сегодня, 15 октября, Саратовский бизнесмен и общественник Илья Левин в своем фейсбуке прокомментировал письмо Александра Ландо Сергею Филипенко.

—Вчера с большим удивлением прочитал открытое письмо Александра Ландо к областному прокурору Сергею Филипенко. Этот полный лицемерия текст вызвал у меня возмущение и негодование, поэтому я не мог оставить его без внимания. Позволю себе высказаться на эту тему, так как в течение последних пяти лет имел опыт взаимодействия и общения с обоими.

Общественное антинаркотические движение «Антидилер» , руководителем которого в регионе я являюсь с 2018 года, совместно с прокуратурой Саратовской области проделало огромную работу в направлении борьбы с наркотиками и пропаганде ЗОЖ и спорта. Благодаря поддержке и, всегда профессиональному и конструктивному подходу Сергея Владимировича Филипенко лично, движение смогло реализовать множество программ и инициатив, вошло в 5ку лучших отделений по всей России. Могу с уверенностью назвать его настоящим офицером и приверженцем соблюдения законности во всем.

Ваше же имя, Александр Соломонович, стало нарицательным для большинства жителей Саратовской области. Вы были уполномоченным по правам человека долгие годы и молчали, Вас все устраивало. Тем удивительнее звучат тезисы о «чёрных» и «красных» форматах Саратовский зон. Все ровным счётом наоборот, и Вы не можете этого не знать, значит откровенно спекулируете на этом, специалисты в данной теме меня поддержат.

Вы не можете не знать о регулярных поверках центрального аппарата ФСИН в колониях, которые были несколько лет подряд, однако пишите об отсутствии реакции. За столь другое время в качестве уполномоченного по правам человека, а потом и председателя Общественной палаты Вы могли повлиять на ситуацию-все полномочия и возможности были для этого у Вас были!

В данном случае прокурор это истина в последней инстанции и уверен, она будет восстановлена, все виновные будут найдены и понесут максимально суповое наказание.

Будучи председателем Общественной палаты, Вы организовали наезд и травлю основанного мной бизнеса. Бравировали неким заявлением от семьи, с которой мне так и не дали пообщаться лично, да и само заявление показали только на расстоянии( публикации об этих рейдах есть в сми за 2017 год).

А причина оказалась очень прозаичной! Один из ваших приближённых в тот момент запускал франшизу конкурирующей фирмы. Затем Вы сделали все, чтобы я не стал членом Общественной палаты. Но, как только случилась Ваша отставка, большинством голосов я был избран членом палаты.

Не Вам рассуждать о чести и достоинстве и поступках офицеров, этим Вы лишь подтверждаете то, что жажда власти и внимания не даёт покоя. В спорте есть понятие «уйти на пике», так вот- Ваш пик уже давно позади. Хватит, пора на покой, все должно быть в меру и вовремя, — сообщил Левин.