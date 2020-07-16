Сегодня, 16 июля, местами по Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий вплоть до конца суток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Неблагоприятные метеорологические условия коснутся Левобережья Саратовской области, там ожидается гроза и шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Напомним, что позавчера Левобережье Саратовской области пострадало от резко настигнувшего урагана.

Вплоть до 17 июля в Саратовской области сохранится оранжевый уровень опасности в связи с возможностью возникновения лесных и степных пожаров.