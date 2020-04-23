В Саратове продолжается выдача продуктовых наборов школьникам льготной категории. Всего их будет выдано более 18 тысяч.

В мэрии уточнили, что такие наборы получили более 17 тысяч детей. В пайки входят сок, мука, сахар, макароны, подсолнечное масло, сладости и сухие завтраки.

– Благодаря такой помощи нам удается сэкономить средства и купить другие продукты. Например, вместо макарон, сахара и подсолнечного масла я могу купить детям фруктов, побаловать их, – рассказала мама троих школьников.

Напомним, что льготные наборы выдаются школьникам в связи с введением режима самоизоляция. Паёк выдается на каждого ребёнка и рассчитан на две недели.

На ежедневном брифинге первый замминистра образования Елена Нерозя отметила, что выдача второго этапа сухпайков завершается. На следующий неделе он будет выполнен полностью.