В Саратове продолжается выдача продуктовых наборов школьникам льготной категории. Всего их будет выдано более 18 тысяч.

В мэрии уточнили, что такие наборы получили более 17 тысяч детей. В пайки входят сок, мука, сахар, макароны, подсолнечное масло, сладости и сухие завтраки.

Благодаря такой помощи нам удается сэкономить средства и купить другие продукты. Например, вместо макарон, сахара и подсолнечного масла я могу купить детям фруктов, побаловать их, – рассказала мама троих школьников.

Напомним, что льготные наборы выдаются школьникам в связи с введением режима самоизоляция. Паёк выдается на каждого ребёнка и рассчитан на две недели.

На ежедневном брифинге первый замминистра образования Елена Нерозя отметила, что выдача второго этапа сухпайков завершается. На следующий неделе он будет выполнен полностью.

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