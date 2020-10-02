Сегодня, 2 октября, начальник облспаса Саратовской области Юрий Юрин рассказал о проверке профессиональных навыков и знаний, а также физподготовки спасателей.

— По команде «общий сбор» личный состав ОГУ «Служба спасения Саратовской области» был поднят по тревоге в городах: Саратов; Энгельс; Балаково; Вольск; Маркс; Аткарск; Балашов; Ртищево; Новоузенск; Пугачеве; Ершов; Хвалынск. А еще инженерная служба облспаса вместе с мобильным отрядом тяжёлой техники и водолазы, — написал он.

Юрий Юрин отметил, что спасатели приходят на помощь первыми.