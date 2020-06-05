Сегодня, 5 июня, в комитете по ЖКХ администрации города состоялось заседание рабочей группы по вопросу «О финансово-хозяйственной деятельности МУПП «Саратовгорэлектротранс». Мероприятие началось только после того, как были соблюдены санитарные требования, введенные в связи с действующими в регионе ограничительными мерами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В заседании приняли участие депутаты областной и городской Дум, представители профильных комитетов администрации города, руководство и сотрудники СГЭТ, профсоюзные организации, надзорные и контролирующие органы.

Напомним, накануне несколько работников Кировского троллейбусного депо заявили об объединении в альтернативный профсоюз и провели собрание, где выдвинули ряд требований. Именно их разбирали на заседании рабочей группы.

Депутат гордумы Дмитрий Кудинов предоставил слово директору «СГЭТ» Владимиру Прохорову, который рассказал о деятельности предприятия и заработных платах сотрудников. На сегодняшний день средняя зарплата работников МУППа составляет 18 970 рублей. Безусловно, в условиях пандемии предприятие испытывает трудности в связи с сокращением количества выхода электротранспорта на линию, и, соответственно снижению выручки.

Далее присутствующие заслушали лидера вновь созданного профсоюза работников Кировского депо Анастасию Оглоблину. Женщина рассказала, что в целом ее все устраивает, но она переживает за других работников. Сама она зарабатывает в среднем порядка 40 тысяч рублей.

После уточняющих вопросов, заданных депутатами, выяснилось, что всего лишь на всего ряд сотрудников депо не нашел общий язык с новым руководством. По сути – случился личностный конфликт, который перешел в политическую плоскость. О том, что работникам, объединившимся в альтернативный профсоюз, консультации оказываются со стороны политической партии «КПРФ» во время обсуждения не скрывала ни одна из сторон.

Кроме того, в ходе заседания было озвучено, что большую конкуренцию электротранспорту составляют дублирующие их маршрут автобусы.

Сотрудники СГЭТ просят разобраться в данном вопросе, а руководство предприятия в этом их поддерживает. Владимир Прохоров пояснил, что неоднократно обращался с данной проблемой в компетентные органы.

Зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов рассказал, что уже год, как на дублирующих маршрутах значительно снижено количество подвижного состава.

Фактически, требование работников исполнено. Однако выяснилось, что это не привело к увеличению выручки на маршрутах СГЭТ. Депутаты усомнились в том, что это могло произойти по каким-либо объективным причинам, ведь пассажиропоток не изменился.

— По логике вещей – выручка должна была вырасти. Сами же работники об этом и говорят в своем заявлении. Иметь бесконтрольный доступ к наличным денежным средствам – всегда соблазн. Возможно, об этом и идет здесь речь, – позже поделился соображениями на этот счет Дмитрий Кудинов.

По поводу новеллы о нежелании водителей пускать пассажиров через переднюю дверь депутаты не увидели логики. Так, по мнению гордепа Юрия Ерофеева, это одна из эффективных мер выхода из сложной экономической ситуации.

— За несколько дней работы по этой схеме выручка выросла на 20%, – отметил замдиректора СГЭТ Сергей Моисеев.

По итогам заседания было принято решение взять недельную паузу для детальной проработки озвученных в ходе встречи вопросов.