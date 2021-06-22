По мнению лидера партии «Коммунисты России» Александра Гришанцова, именно возможное сотрудничество Валерия Рашкина и Николая Бондаренко со сторонниками ФБК, признанной экстремистской организацией на территории России стало причиной не включения их в общефедеральный список КПРФ на предстоящих выборах в Государственную думу

— Накануне в федеральных СМИ прошла информация о возможном общефедеральном списке КПРФ, который они намерены утвердить на ближайшем своем съезде. Так, например издание «Ведомости» приводит список из 15 фамилий. Первые три строчки в нем занимают Геннадий Зюганов, Иван Мельников и Владимир Кашин соответственно. Примечательно, что в достаточно расширенном списке не нашлось место двум выходцам из Саратовской области, которым прочили место в нем. Это Валерий Рашкин и Николай Бондаренко. Очевидно, что высшее руководство КПРФ реально оценило пользу для партии этих двух господ. И она, по их мнению, не большая. Постоянные коллаборации Бондаренко и Рашкина со сторонниками Алексея Навального и ФБК, признанной экстремистской организацией на территории России, нанесли значительный вред репутации КПРФ. Подобные связи для партии стали токсичными именно поэтому КПРФ постаралось дистанцироваться от них на общефедеральных выборах. Для обоих это серьезный удар, так как это была почти единственная возможность для них избраться в Государственную думу. На одномандатных округах шансов победить практически нет, — отметил Гришанцов.