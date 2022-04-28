В оргкомитет по проведению предварительного голосования продолжают поступать документы от участников.

Координатор движения «Молодая Гвардия Единой России» Андрей Капитонов пожелал, что бы в региональном парламенте было больше представителей молодежи.

«Такое решение принял благодаря доверию активистов «Молодой Гвардии», которые на региональной конференции предложили представить организацию на праймериз. Молодёжь хочет, чтобы в региональном парламенте было больше ее представителей.

Отмечу, «Молодая Гвардия Единой России» действуют практически во всех районах области. Активисты работают в контакте с людьми, в том числе и молодёжью, и не понаслышке знают их переживания и проблемы.

Если жители округа окажут доверие, то буду отстаивать интересы жителей и молодежи в областном парламенте», — подчеркнул Андрей Капитонов.

Журналист, ведущий программы «Политический клуб» на телеканале «Саратов 24» Илья Леонтьев отметил, что «Единая Россия» предоставляет возможность стать кандидатами беспартийным.

«Сам не являюсь членом партии «Единая Россия», но принял решение принять участие в предварительном голосовании. Эта партия является самой влиятельной политической силой в нашей стране и отрадно, что она не замыкается только на своих членах и предоставляет возможность беспартийным гражданам стать кандидатами, в случае если они заручатся поддержкой жителей округа. Работа журналистом подразумевает широкий круг общения и постоянную работу с людьми. Думаю, мой опыт работы в СМИ будет полезен и в стенах областной Думы», — рассказал Леонтьев.