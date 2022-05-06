Депутата Саратовской облдумы от КПРФ Александра Анидалова лишили должности заместителя председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Такое решение было принято 5 мая на заседании профильного комитета.

Коллеги Анидалова осудили его за мелкое хулиганство и неповиновение полицейским во время переименования проспекта Кирова в проспект Столыпина. Напомним, тогда главный коммунист региона пытался сорвать новую табличку со здания консерватории.

Члены заксобрания полагают, что во время задержания Анидалов «прикрывался должностью» зампреда, чем «скомпрометировал Саратовскую областную думу».

Анидалова упрекнули в использовании своего служебного положения, что подтвердило и решение суда.

В свое оправдание Анидалов заявил, что считает установку табличек незаконной, так как указатели, по его мнению, не соответствуют стандартам и не прошли согласование в федеральных органах.

В результате депутаты лишили представителя оппозиции должности.