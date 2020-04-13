С начала года в Саратовской области зарегистрированы 4,434 тысячи детей. Такие данные приводит управление по делам ЗАГС.

Из них 52 процента мальчики и 48 — девочки. Лидером регистрации новорожденных стал Ленинский район — 695 актов, затем Энгельсский Лидером по рождаемости стал Ленинский район Саратова27 и Заводской — 383.

Если говорить о том, кто же все-таки рождался чаще, то это вторые дети в семье – 1,727 тысячи регистраций. Первенцы в регионе зарегистрированы 1,691 тысячи раз, – рассказала начальник Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Напомним, что до особого распоряжения территориальные отделы ЗАГС ведут работу по предварительной записи.

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