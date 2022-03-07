Председатель саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская заявила о масштабном использовании против России лжи, клеветы, манипулирования сознанием.

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— За последние десять дней этот вал негатива – от «страшилок» из компьютерных игр до упаковки вранья в форму «достоверной информации» просто захлестнуло информационное пространство. «Сорвать упаковку», разоблачить фейки, не верить сомнительным источникам информации тем тяжелее, чем наглее ложь, — комментирует ситуацию председатель регионального отделения СЖ.

— Сейчас мы начинаем осознавать масштаб, способы, последствия глобальной информационной войны против России. По всем фронтам задействованы запрещенные в цивилизованном мире «орудия» — ложь, клевета, манипулирование сознанием, зомбирование.

Эксперт дал несколько практических советов потребителям информации:

— … разоблачать ее надо, чтобы не давать себя зомбировать. Это чрезвычайно необходимо. Как не дать себя превратить в безвольное оболваненное существо – это главный вопрос и в какой-то степени условие моральной победы над националистической угрозой. Здесь, на мой взгляд человека, выросшего в стране с устойчивой антифашистской идеологией и проповедующей идеи мирного сосуществования на планете, надо включать свой гражданский иммунитет. Он подскажет, где и зачем есть искажения истории, фактического положения дел, какие мотивы у противной стороны лгать и клеветать, с какой целью объединяются против России силы до того если не враждующие, то весьма разные.

— Ложь всегда агрессивна, — отмечает Лидия Николаевна, — полна чрезмерно эмоционально окрашенными деталями, которые не подтверждены фактами, событиями. А главное – достоверность информации полностью отсутствует». Для повышения достоверности важно перепроверять информацию из нескольких источников.

— Мне хочется предостеречь нас всех от безумного поглощения вредной несъедобной ядовитой информационной пищи. «Сникерсами» и «пепси» мы как-то наелись и перешли на употребление здоровой и полезной пищи. Давайте также отнесемся к этой лавине идеологической жвачки! Большие ресурсы, огромные деньги рекрутированы на фронт борьбы за умы. Россия не была и не является агрессором. Но из-за своей антинационалистической политики она нарушает планы гегемонов. Историю не перепишешь, ее полезно знать и не пасть жертвой манипуляций настоящих агрессоров. Мир становится другим на наших глазах. Как важно держаться вместе, поддержать Родину и сограждан, — призвала Лидия Златогорская.