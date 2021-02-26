На шестой отчетно-выборной конференции председателем Саратовского регионального отделения Союза журналистов России единогласно была выбрана Лидия Златогорская, занимающая эту должность вот уже 18 лет. Других кандидатур на пост не выдвигалось.

Златогорская отметила, что надеялась оставить должность, но люди, которые могли бы взять на себя эту ношу, отказались от этого.

Присутствующие поблагодарили Лидию Николаевну за неравнодушие к проблемам журналистского сообщества и принципиальную позицию. Работа регионального отделения СЖР получила высокую оценку, в том числе почетного гостя из Москвы – заместителя председателя СЖР Алексея Вишневецкого.

На конференции был избран новый председатель Большого жюри. Им стал директор по информационным технологиям ИА «СарБК» Андрей Башкайкин, ранее занимавший должность заместителя председателя реготделения СЖР. Напомним, что Большое жюри занимается регулированием конфликтных ситуаций, в том числе нарушениями норм профессиональной журналистской этики.

Численный состав правления — 15 человек – остался прежним. Единогласно в состав правления была избрана генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.