Председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская празднует свой День рождения.

Лидия Николаевна более 30 лет работает в изданиях Саратовской области. В феврале 2003 года была избрана председателем Саратовского регионального отделения Союза журналистов России. В 2007 и в 2011 годах переизбиралась на эту должность. Награждена медалью Правительства РФ «За охрану природы России», почетным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Редакция информационного портала «Новости Саратова» и издательский дом «Волга-Медиа» поздравляет Лидию Златогорскую с ее Днем рождения и желает ей успехов деле, которому она посвятила жизнь.