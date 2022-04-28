Об этом рассказал генеральный директор мебельной компании Ефим Кац во время визита на фабрику делегации правительства Саратовской области.

О решении проблем, вызванных непростой внешнеполитической и экономической обстановкой в России, планах предприятия и помощи государства зашла речь в ходе визита председателя правительства области Романа Бусаргина и министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова на саратовскую фабрику «Мария» — одно из крупнейших предприятий в нашем регионе, чья продукция успешно продается по всей России.

Начался визит с осмотра производственных площадей, на которых сосредоточено более 270 единиц современного оборудования. Экскурсию для председателя правительства и министра промышленности провел лично генеральный директор мебельной фабрики Ефим Кац.

— Сегодня не только правительство, но и банки должны поддерживать отечественных производителей. Особенно в условиях, когда целый ряд международных компаний покинул рынок, начались сложности с логистикой из-за санкций и рост цен из-за валютных колебаний. Гибкость и адаптивность бизнеса – ключевое преимущество. Мы будем всячески содействовать устойчивому развитию предприятия и сохранению рабочих мест, — сказал Роман Бусаргин.

Ефим Кац отметил, что определённые сложности действительно есть. Ведь при изготовлении продукции используются импортные материалы и комплектующие. То есть, на деятельности предприятия сказались и скачки валюты, и санкции, которые повлекли за собой нарушение логистики, смену поставщиков.

— За 22 года мы успешно прошли уже несколько кризисов, выработали базовые подходы к их преодолению. Благодаря гибкой системе управления и устойчивости бизнес-процессов в течение 2 месяцев мы перестроили свои логистические цепочки, нашли альтернативных поставщиков. Комплекс мер позволил нам стабилизировать цены, — рассказал Ефим Кац.

Несмотря на все сложности, предприятие продолжает развиваться.

— Инвестиции в оборудование и модернизацию производства за 2021-2022 годы составят более 250 миллионов рублей. Мы используем станки ведущих европейских брендов с длительным сроком эксплуатации. Поэтому в настоящий момент фабрика хорошо оснащена, имеет оптимальный запас расходных материалов и комплектующих, чтобы обеспечивать бесперебойное производство, – отметил Ефим Кац.

По словам гендиректора фабрики, среди поставленных на текущий год задач – сохранение объемов производства на уровне 2021 года и сдерживание роста цен, несмотря на заметный рост себестоимости. Для того, чтобы как можно большее число людей могло порадовать себя качественными кухнями, предлагается беспроцентная рассрочка. А еще компания планирует запустить линейку бюджетных кухонь. Они будут доступны для заказа уже в этом году – работы на фабрике активно ведутся. Стоить новинки будут дешевле, но фирменные «мариевские» качество и дизайн сохранятся.

Во время визита Роман Бусаргин поручил Андрею Архипову отслеживать ситуацию на предприятии, а также помогать с получением возможной федеральной и региональной поддержки.

— Поддержка отрасли – ключевой фактор для развития нашего предприятия, сохранения рабочих мест, обеспечения стабильного выпуска продукции. Правительство Саратовской области всячески содействует нашему развитию, а возможность получения льготного кредитования позволит нам решить проблемы с поставками без существенного увеличения цен готовой продукции для наших клиентов, а также воплотить в жизнь все наши планы по развитию, — подчеркнул Ефим Кац.

После осмотра производственных площадок состоялась трехсторонняя встреча представителей регионального правительства, филиала ПАО «Сбербанк» и руководства фабрики «Мария» по финансовым вопросам, связанным с получением денег на развитие производства.

Фабрика «Мария» занимает площадь 100 000 кв. метров. Технический парк насчитывает более 270 единиц оборудования из Италии, Германии, Швейцарии, Японии. Производственная мощность в месяц составляет 10 000 комплектов мебели. В компании в Саратове работают свыше 1 500 человек. Мебель, изготовленная в нашем регионе, продается в 125 городах России и СНГ.