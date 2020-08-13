В ходе очередного совещания о подготовке к отопительному сезону 2020-2021 семь районов Саратовской области отчитались о своей полной готовности, сообщает пресс-служба государственной жилищной инспекции.

Полностью готовы к отопительному сезону Красноармейский, Аткарский, Лысогорский, Петровский, Татищевский районы и ЗАТО Светлый. А вот Саратовский район пока никакой документации не предоставил.

Готовность жилфонда региона по оценкам жилищной инспекции составляет 7,4 процента без учета Саратова. Начальник Государственной жилищной инспекции Сергей Вербин поторопил нерадивых чиновников с подачей документов.