Накануне, 21 апреля, постановление Саратовской областной думы о лишении скандального бизнесмена Сергея Курихина депутатского мандата было признано законным.

Такое решение вынесено апелляционной коллегией облсуда. Апелляционная жалоба Курихина оставлена без удовлетворения.

Напомним, будучи депутатом, Курихин проживал в большом доме, который не указал в своей ежегодной декларации о доходах и имуществе.

В конце декабря он попытался обжаловать действия комиссии, однако также потерпел неудачу — Волжский районный суд отказался удовлетворять его требования.