Накануне, 21 апреля, постановление Саратовской областной думы о лишении скандального бизнесмена Сергея Курихина депутатского мандата было признано законным.
Такое решение вынесено апелляционной коллегией облсуда. Апелляционная жалоба Курихина оставлена без удовлетворения.
Напомним, будучи депутатом, Курихин проживал в большом доме, который не указал в своей ежегодной декларации о доходах и имуществе.
В конце декабря он попытался обжаловать действия комиссии, однако также потерпел неудачу — Волжский районный суд отказался удовлетворять его требования.