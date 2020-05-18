В Саратове в минувшие выходные были пойманы два водителя ранее лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, нарушители без права вождения оказались под градусом. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

В пятницу 15 мая и в субботу 16, сотрудники дорожно-постовой службы вновь выходили на рейд “Нетрезвый водитель”. За два дня было поймано 10 нарушителей, пять из которых подтвердили свою “трезвость”, ещё три отказались от прохождения медицинского освидетельствования и два водителя ранее лишенных прав за такие же поездки.

Сотрудники ГИБДД напоминает, что вождение в нетрезвом виде представляет собой большую угрозу для всех окружающих, — пассажиров, пешеходов и других водителей.