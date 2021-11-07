Лишенных прав Россиян будут проверять на хронический алкоголизм. Такой законопроект опубликовал Минздрав на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, водителей, лишенных прав за нетрезвое вождение, либо отказавшихся от проверки на трезвость ждет обязательный тест на алкоголизм. Тест будет проводиться в два этапа. Если на первом этапе следов алкоголя и наркотиков обнаружено не будет, то второй жтап не потребуется. Если следы психоактивных веществ найдут, то водитель будет обязан пройти повторный подтверждающий тест.

Срок доставки образцов на подтверждающий тест не должен превышать 10 дней с момента сдачи первого анализа.