Ранее судимый 47-летний житель Саратова, которого ранее лишили прав, признан виновным за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает прокуратура по Саратовской области.

Приговором суда от 26 февраля мужчина был осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили прав на два года и обязали к 200 часам исправительных работ.

Установленный срок в виде работ мужчина отбыл, но 16 июля вновь сел пьяным за руль. Ночью, в 1:30, нетрезвого мужчину остановили на Московском шоссе сотрудники ГИБДД, которые и выявили грубое нарушение.

Теперь суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управлять любым транспортным средством сроком на три года.