Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов рассказал о своём посещении осиротевших детей.
На своей странице в Instagram чиновник отметил, что побывал в Марксовском районе в селе Раскатово, где в марте 2021 года умерла от коронавируса мать 7-х детей.
Вдовец Виктор Фабрин остался с детьми один.
— Сейчас с ним проживают четверо несовершеннолетних: три дочки и полугодовалый сын, — поделился своими впечатлениями Грибов, попутно рассказав, что отдал распоряжение провести динспаризацию детей и обеспечить их «необходимой медицинской помощью».
Обещает Грибов наладить для несовершеннолетних сирот Фабриных и дополнительное питание. Каким оно будет — сухой паек или горячее питание, не уточняется.
Чиновники также проверят, все ли льготы у семьи имеются.
А вот крышу дома, где живут дети с отцом, починят исключительно на спонсорские средства.
Роман Грибов также добавил, что сиротам в качестве помощи организовали посещение Саратовского цирка и экскурсию по областном центру.
Фото: Instagram