Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов рассказал о своём посещении осиротевших детей.

На своей странице в Instagram чиновник отметил, что побывал в Марксовском районе в селе Раскатово, где в марте 2021 года умерла от коронавируса мать 7-х детей.

Вдовец Виктор Фабрин остался с детьми один.

— Сейчас с ним проживают четверо несовершеннолетних: три дочки и полугодовалый сын, — поделился своими впечатлениями Грибов, попутно рассказав, что отдал распоряжение провести динспаризацию детей и обеспечить их «необходимой медицинской помощью».

Обещает Грибов наладить для несовершеннолетних сирот Фабриных и дополнительное питание. Каким оно будет — сухой паек или горячее питание, не уточняется.

Чиновники также проверят, все ли льготы у семьи имеются.

А вот крышу дома, где живут дети с отцом, починят исключительно на спонсорские средства.

Роман Грибов также добавил, что сиротам в качестве помощи организовали посещение Саратовского цирка и экскурсию по областном центру.

Фото: Instagram