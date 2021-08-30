Дикие животные в Балакове вплотную подходят к людям.

Горожане делятся кадрами, на которых видны лисы, подбегающие к человеку.

Животные интересуются происходящим, обнюхивают местность и ведут себя спокойно.

— Вот такой рыжик сегодня встретился на пути, — сообщил в соцсети ВКонтакте балаковец Сергей Шурякин.

Пользователи заметили, что на заднем плане берега, где сделано фото, много мусора. Он, видимо, тоже заинтересовал хищника. Кроме того, многие предостерегли автора поста от тесного общения с лисами: как правило, лисы перестают бояться людей и подходят к ним в период бешенства, разносчиками которого они являются

Фото: соцсети