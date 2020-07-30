Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская и депутат Саратовской городской думы Ольга Сынкина встретились с представителями администрации Ленинского района по вопросу строительства фонтана у Дворца культуры «Россия».

Напомним, ранее, когда администрация Саратова в судебном порядке отстаивала площадь у «ДК «Россия», оба депутата проводили рейды с целью призвать собственника незаконно располагающихся на этом месте торговых ларьков освободить территорию для дальнейшего благоустройства.

11 мая текущего года, после освобождения площади от торговых павильонов, началось благоустройство общественной территории. На данный момент уже проведены работы по выравниванию поверхности, устройству чаши фонтана и технического помещения, подведено электроснабжение, установлены водопроводные и канализационные колодцы. В ближайшее время планируется облицовка чаши фонтана, установка бордюрного камня на разграниченных зонах под озеленение. По всему периметру площади планируется укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм. Здесь появятся уличные фонари, урны, вазоны, скамьи-лавочки, а также скамьи с навесом. И, что немаловажно в наше время, для удобства граждан будут установлены зарядные устройства.

— Раньше при встречах мне часто задавали вопрос: «Неужели нельзя привести площадь Ленина в порядок? Посадили бы цветы, поставили лавочки. Была бы прекрасная зона отдыха и для пожилых, и для мамочек с малышами!». А сегодня с улыбкой говорят: «Сердце радуется! Какая красота будет! Спасибо всем, кто прислушался к нам!»

И мне особенно приятно, что именно в юбилейный год Великой Победы, юбилейный год Ленинского района, а ему 2 октября тоже 75 лет, преображается площадь перед ДК «Россия». Замечательный подарок жителям района и города Саратова. Мы уже готовимся к открытию фонтана и, как и обещали, будем радовать всех концертными программами выходного дня! – подчеркнула Ольга Сынкина.

— Символично, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и важного события для города, присвоения ему звания «Город Трудовой Доблести», жители и гости Ленинского района уже в начале осени смогут увидеть облагороженную площадку на 3-й Дачной – это отличный подарок жителям Ленинского к юбилею их района – ровесника Победы – и всем саратовцам, – поделилась впечатлениями Юлия Литневская.