Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская прокомментировала Послание Президента Федеральном собранию РФ.

—Главная тема сегодняшнего дня – выступление Президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Аналитики уже назвали его одним из самых социальных и масштабных за последние годы.

Определяющим для развития страны назван вопрос демографии.

Будет реализовываться действительно уникальный комплекс мер по стимулированию рождаемости – от увеличения материнского капитала и соцвыплат до активизации строительства детских садов и яслей по стране в целом.

Отдельно хотелось бы отметить такую меру поддержки, как бесплатное питание для всех учеников начальных классов.

Президент обозначил конкретные сроки начала реализации закона на всей территории страны, около семи миллионов школьников будут получать горячее питание.

Не менее важной темой Послания Президента является предстоящий юбилей Великой Победы. Как координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» отмечу, что будет продолжена адресная помощь ветеранам, все вместе 9 мая напишем «Диктант Победы», а также примем участие в проекте «Память Героев», направленном на увековечивание памяти саратовцев – Героев Великой Отечественной войны, присвоении их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, — говорит Юлия Литневская.